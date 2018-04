Polícia suíça descobre rede de pornografia infantil A polícia da Suíça afirmou hoje ter descoberto uma rede internacional de pornografia infantil com mais de 2 mil participantes em 78 países. A descoberta se deu durante a investigação de um site na internet, a partir de uma indicação da Interpol, com provedor no cantão suíço de Vaud, segundo a porta-voz da polícia federal, Eva Zwahlen.