Polícia tailandesa detém suposto pedófilo de 74 anos

A polícia tailandesa deteve um britânico de 74 anos, acusado de abusar de um menor na cidade de Pattaya, dias depois da detenção do canadense Christopher Neil, até então o pedófilo mais procurado do mundo. Segundo informa nesta quarta-feira, 24, a imprensa da Tailândia, Alan Mawson foi detido em Pattaya, 112 quilômetros a sudeste de Bangcoc. Ele vivia há 20 anos na cidade, onde gerenciava uma sauna. A polícia tailandesa acusou Mawson formalmente de abusar de um menino de 14 anos, depois de descobrir várias fotografias e vídeos pornográficos em sua casa. Se for declarado culpado, poderá ser condenado a 10 anos de prisão.