Polícia tem retrato falado de suspeito do atentado em Bali A polícia indonésia já tem o retrato falado de um suspeito do ataque a bomba em um clube noturno de Bali que deixou cerca de 200 mortos - em sua maioria turistas estrangeiros -, disse o general Made Mangkul Pastika, que dirige as investigações. "(O suspeito) foi quem montou e colocou a bomba", afirmou Pastika, que se limitou a informar tratar-se de um homem indonésio procurado pela polícia. Segundo o general, o retrato foi feito com base em informações de testemunhas. A declaração de Pastika é o primeiro sinal de que a investigação sobre o ataque, ocorrido em 12 de outubro, apresenta algum progresso. Até agora, os investigadores haviam dito que não havia nenhum suspeito no caso. A polícia também informou hoje que pode haver alguma demora no interrogatório de Abu Bakar Bashir, um clérigo muçulmano enfermo que, suspeita-se, é o líder espiritual de uma rede terrorista regional, à qual se atribui o ataque. Os médicos disseram que Bashir, que está em um hospital policial em Jacarta, necessita de mais quatro dias de repouso. Bashir não é suspeito direto do ataque em Bali, mas é acusado de ordenar uma série de atentados a templos, em 2000, que deixaram 19 mortos e de tramar uma tentativa de assassinato da presidente Megawati Sukarnoputri.