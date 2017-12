Polícia tenta localizar milhares de foguetes lançados contra Israel Dois mil foguetes disparados pela milícia xiita libanesa Hezbollah ainda não foram localizados no norte de Israel, revelou nesta quinta-feira um responsável pela polícia israelense. Centenas de policiais vasculharão áreas do norte do país na próxima semana, em busca de foguetes e restos de bombas lançados pela milícia durante as hostilidades que duraram mais de um mês. O comandante do Distrito Norte da Polícia, Dan Ronen, informou à rádio do Exército que seus agentes procuram cerca de 2 mil projéteis que caíram em solo israelense. Ronen disse que na região de Yaara, na quarta-feira, foram encontradas bombas que, se tivessem explodido, "poderiam ter causado uma tragédia". Muitos cidadãos do norte do país têm chamado os serviços de emergência nos últimos dias para informar sobre objetos suspeitos que encontraram ao voltar para suas casas, após o cessar-fogo.