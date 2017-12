Polícia troca tiros na frente do Parlamento indiano A polícia da Índia trocou tiros com atiradores não identificados na frente do Parlamento do país, nesta quinta-feira (13). O tiroteio aconteceu depois que fortes explosões foram ouvidas e alguns homens tentaram invadir o local. A sessão do Parlamento foi adiada, mas muitos legisladores ainda estavam dentro do lugar quando o confronto começou. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital Ram Manohar Lohia. O tiroteio, que durou por mais de 20 minutos, foi transmitido por redes de TV locais e a polícia não tem informações sobre o confronto. Um cinegrafista da rede de TV Star News disse que seis homens abriram fogo contra o portão número 12, usado por integrantes da Câmara Alta do Parlamento, a Rajya Sabha. Ele também afirmou que três seguranças do governo indiano foram feridos e um deles estava no chão, aparentemente gravemente ferido ou morto. A TV Aaj Tak disse que dois dos invasores foram mortos e que eles estavam entre cinco corpos amontoados na calçada que fica em frente ao portão. Um outro cinegrafista, não identificado, foi ferido no tiroteio.