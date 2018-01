Polícia turca detém funcionários em tribunais de Istambul após emissão de 173 mandados de prisão

ISTAMBUL, TURQUIA - A polícia da Turquia realizou operações em três tribunais de Istambul nesta segunda-feira, 15, depois da emissão de mandados de prisão para 173 funcionários, como parte de uma investigação sobre a tentativa fracassada de golpe de Estado em julho, relatou a agência de notícias Dogan.

Mais de 35 mil pessoas foram detidas, das quais 17 mil foram presas formalmente, e milhares foram suspensas desde o golpe frustrado de 15 de julho. Autoridades turcas atribuem a ação ao clérigo opositor Fethullah Gulen, que mora nos Estados Unidos, e seus seguidores.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, exige que Washington extradite Gulen, e o expurgo está aumentando a tensão nas relações com aliados ocidentais. Autoridades turcas afirmam que estes parecem mais preocupados com a repressão do que com o levante fracassado, que deixou 240 mortos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A polícia fez buscas nos escritórios de funcionários procurados para detenção no Palácio de Justiça de Istambul, no bairro de Caglayan, e em duas outras Cortes do lado europeu da cidade, afirmou a Dogan. Também estavam sendo feitas buscas nas casas dos detidos, informou a agência estatal de notícias Anadolu. / Reuters