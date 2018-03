Polícia turca invade avião e salva reféns A polícia turca invadiu hoje um avião no aeroporto de Istambul e resgatou, em segurança, dois comissários de bordo que haviam sido feito reféns, afirmou o ministro do Interior, Abdulkadir Aksu. Um homem que afirmou ter uma bomba tomou os comissários de bordo como reféns depois que o avião das Linhas Aéreas Turcas, que vinha de Ancara, aterrissou no aeroporto de Istambul. Aksu afirmou que o homem, um cidadão turco de 28 anos, não tinha nenhum explosivo. Ninguém ficou ferido.