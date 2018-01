Polícia turca prende 11 estrangeiros por suspeita de ligação com atentado em aeroporto

ISTAMBUL, TURQUIA - A polícia turca deteve 11 estrangeiros suspeitos de integrarem uma célula do Estado Islâmico (EI) em Istambul e de terem ligações com os homens-bombas que realizaram um ataque na terça-feira ao principal aeroporto da cidade, relatou a rede Haberturk em seu site nesta sexta-feira, 1º.

As prisões ocorreram durante a madrugada e foram realizadas por um esquadrão da polícia antiterrorismo no distrito de Basaksehir. Com a ação, o número de detidos subiu para 24, relatou a rede.

Um porta-voz da polícia não pôde confirmar as informações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Três homens-bombas mataram 44 pessoas na terça-feira em um ataque a tiros e bombas no principal aeroporto de Istambul, no mais mortal de uma série de ataques na Turquia neste ano.

Os possíveis agressores eram da Rússia, Uzbequistão e Quirguistão, disse uma autoridade turca na quinta-feira.

O ministro do Interior turco, Efkan Ala, reiterou em um discurso no Parlamento que o principal suspeito do atentado continua sendo o EI.

A polícia turca encontrou a casa em Istambul onde os terroristas se esconderam antes do atentado. Graças às evidências e provas localizadas no local, os agentes realizaram as recentes prisões dos suspeitos. /Reuters e EFE