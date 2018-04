Polícia turca prende 120 suspeitos de pertencer à Al Qaeda

A polícia da Turquia anunciou a prisão de 120 supostos integrantes da rede extremista Al Qaeda em uma grande operação antiterror em todo o país.

De acordo com a agência de notícias estatal, Anatolia, as prisões foram feitas em batidas coordenadas ao amanhecer em 16 províncias, incluindo as cidades de Ancara, capital do país, e Istambul.

A polícia diz que entre os detidos há um suposto responsável por recrutar militantes que trabalhou em uma universidade na cidade de Van, no leste da Turquia, diz a Anatolia.

A agência afirma ainda que a operação coordenada foi realizada depois que a polícia apreendeu documentos que revelavam detalhes da atividade militante extremista na Turquia.

Armas apreendidas

Nesta semana, a polícia já havia prendido 25 suspeitos de integrarem a Al Qaeda.

Nas buscas realizadas na manhã desta sexta-feira foram apreendidas armas, carteiras de identidade falsificadas e roupas com estampa de camuflagem.

A polícia turca realiza ocasionalmente operações contra grupos islâmicos e supostos militantes curdos.

A rede extremista Al Qaeda é considerada responsável por ataques esporádicos na Turquia, tais como os atentados suicidas em Istambul que mataram 58 pessoas em 2003.