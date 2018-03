Polícia turca reprime manifestação contra ataques A polícia turca usou gás lacrimogêneo em Istambul para dispersar cerca de 2 mil manifestantes que entoavam refrões antiamericanos e protestavam contra os ataques liderados pelos EUA no Afeganistão. Cerca de 60 pessoas foram presas durante a manifestação, ocorrida logo após as tradicionais orações muçulmanas de sexta-feira. Após as orações na mesquita Beyazit, os manifestantes se reuniram numa praça nas proximidades, gritando "Abaixo a América" e "Vamos atacar aqueles que atacam o Afeganistão". "Estados Unidos terroristas, amo você Laden", dizia uma faixa carregada pelos manifestantes, que também queimaram uma bandeira dos EUA e entoaram refrões condenando o apoio do governo turco para os ataques liderados pelos Estados Unidos. Eles também gritaram "Viva por muito tempo, Bin Laden", e recitaram orações fúnebres pelos afegãos mortos nos ataques, que começaram no último domingo. Osama bin Laden é o principal suspeito dos atentados terroristas do dia 11 de setembro nos EUA. A polícia deixou os manifestantes entoarem seus refrões por cerca de 20 minutos, antes de agir. Não foram divulgados casos de feridos. Leia o especial