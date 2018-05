Polícia uruguaia prende 2 brasileiros com 485 quilos de cocaína A polícia antinarcóticos do Uruguai apreendeu 485 quilos de cocaína em um estabelecimento estrangeiro no norte do país e deteve cinco colombianos e dois brasileiros, informou no domingo a imprensa local. A droga, vinda do Brasil em um pequeno avião no sábado, foi descoberta imediatamente após a aeronave fazer uma parada no departamento de Salto, a cerca de 500 quilômetros ao norte de Montevidéu. Segundo a imprensa, a droga é colombiana e a quadrilha presa seria uma ramificação do Cartel do Norte do Valle, cujo líder, Juan Carlos Ramírez Abadía, conhecido como "Chupeta", foi preso recentemente em São Paulo. "Chupeta" é procurado nos EUA por tráfico de drogas e pelo assassinato de 15 pessoas, incluindo policiais, mas também é acusado no Brasil por lavagem de dinheiro, motivo pelo qual foi capturado inicialmente. Os dois brasileiros detidos no Uruguai são os dois pilotos do avião, enquanto o estabelecimento havia sido comprado recentemente por pessoas de nacionalidade colombiana, informaram os meios de comunicação. Autoridades policiais e antinarcóticos afirmaram à Reuters que em algumas horas poderiam confirmar a apreensão da droga e a prisão dos estrangeiros. Segundo a mídia, a operação contra o tráfico de drogas continuará por outras 48 horas nos países da região. (Por Patricia Avila)