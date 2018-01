Policiais apóiam legalização da maconha em Nevada A maior organização de policiais do Estado americano de Nevada endossou hoje um projeto de lei proposto pelo governo que prevê a legalização do porte de maconha, em pequenas quantidades, para adultos. Os nove diretores da Conferência de Policiais e Xerifes de Nevada, uma organização formada por 3 mil membros, que representa 65% dos oficiais de patrulhamento de rua do Estado, aprovou por unanimidade uma moção de apoio à iniciativa governamental de modificar a constituição estadual sobre o porte de maconha. O projeto de lei prevê a descriminalização da posse de até 84 gramas da erva. A proposta também determina que a maconha seja vendida em lojas licenciadas pelo governo e taxada como cigarro. Um sistema de distribuição também seria estabelecido para fornecer a droga a pessoas que necessitem por motivos médicos. Para que seja transformado em lei, o projeto precisa ser aprovado pela Assembléia Legislativa. No entanto, a posse de maconha é proibida por leis federais. Além disso, no ano passado, a Suprema Corte dos EUA determinou que os Estados não podem abrir exceção para o uso medicinal da erva.