Policiais cercam mercado no sul da França após ataque deixar um morto, diz prefeito

PARIS - Autoridades francesas afirmam que uma operação policial está em andamento em uma pequena cidade no sul da França nesta sexta-feira, 23, depois que um agente foi baleado. O prefeito da cidade de Trèbes, no sul de Toulouse, Eric Ménassi, disse que uma pessoa morreu e outra está ferida, mas não deu mais detalhes sobre o estado de saúde dela.

Um suspeito foi cercado em um supermercado em Trèbes, onde mantém oito pessoas reféns, de acordo com a polícia. A emissora BFM TV informou que o indivíduo alegou lealdade ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI). Ménassi afirmou que o homem entrou no estabelecimento gritando "Allahu Akbar" (Deus é o maior, em árabe) e "matarei todos vocês".

No momento, o prefeito disse que o sequestrador está com um policial e que todos os reféns foram libertados.

Uma fonte do escritório da Procuradoria de Paris afirmou que equipes antiterrorismo estão investigando o caso. Autoridades locais indicaram que o suspeito está no mercado Super U, mas não confirmaram a ligação dele com o EI.

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, descreveu a situação, tratada como terrorismo pelos investigadores, como "muito séria". O ministro do Interior, Gérard Collomb, está indo para o local. / AP e REUTERS

