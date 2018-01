Policiais colombianos presos por roubar cocaína Um capitão de polícia colombiano e oito policiais foram indiciados e presos depois que um vídeo os mostrou roubando parte de um grande lote de cocaína apreendida, segundos antes da destruição da droga. Os indiciamentos contra o capitão Jaime Alberto Garcia e os oito agentes é o mais recente desdobramento de um escândalo de corrupção policial no qual pelo menos 110 kg de cocaína desapareceram de um lote de duas toneladas apreendido em 23 de julho. As duas toneladas foram descobertas quando a polícia fez parar um caminhão que se dirigia para a fronteira com o Equador. A polícia prendeu caminhoneiro e levou a droga para uma base militar próxima, onde o lote deveria ser destruído. Uma filmagem secreta, feita durante o procedimento de destruição e exibida em rede nacional de TV nesta quarta-feira, mostra autoridades policiais transferindo pacotes e cocaína para um saco, enquanto o restante era queimado.