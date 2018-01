Serviços de inteligência da França acreditam que Salah Abdeslam fugiu para Síria

BRUXELAS (atualizado às 16h20) - Serviços de inteligência da França acreditam que o suspeito Salah Abdeslam, que tem ordem de prisão internacional por envolvimento nos ataques em Paris, fugiu para a Síria, segundo informações da rede CNN obtidas a partir de uma fonte próxima à investigação.

A polícia belga ainda efetua uma operação antiterrorista em Molenbeek, que estaria ligada à investigação sobre os atentados terroristas à capital francesa, informou a rede pública de televisão RTBF. A Procuradoria belga disse que Abdeslam poderia estar escondido em um dos imóveis da região. Contudo, até o momento, ninguém foi detido.

As ações acontecem no bairro de Beekkant, em Molenbeek, de onde procedem vários dos envolvidos nos atentados do último dia 13, que deixaram 130 mortos e mais de 350 feridos.

De acordo com a rede de televisão, a rua está isolada e uma das operações é realizada em uma "casa desocupada". Os detalhes da ação ainda não foram revelados.

Detonadores. No sábado, o jornal Le Parisien revelou que Abdeslam comprou uma dezena de detonadores para montar coletes explosivos em uma loja a cerca de 35 km da capital francesa, pouco mais de um mês antes dos ataques.

O gerente da empresa, localizada na cidade de Saint Ouen l'Aumône reconheceu Abdeslam por meio da ficha de foragido e acionou a polícia para informar que ele havia passado por seu estabelecimento.

Segundo o gerente, o criminoso foi a sua loja entre o final de setembro e o início de outubro e apresentou a carteira de motorista como identificação. Antes de fazer a compra, perguntou se os detonadores eram realmente "eficazes" e "confiáveis".

O fato de Abdeslam estar no país semanas antes de cometer os atentados não surpreende os investigadores, que constataram que ele fez várias viagens entre Molenbeek e a França. Um exemplo é que dois dias antes dos ataques a câmera de segurança de um posto de gasolina da cidade de Ressons-sur-Matz, ao norte de Paris, gravou a passagem de um dos carros utilizados nos atentados.

Investigadores analisam a hipótese de que Abdeslam tinha a intenção de se explodir com o colete assim como os sete jihadistas suicidas que agiram no dia 13. Um desses coletes foi encontrado no sul de Paris, região onde o terrorista passou a noite dos atentados antes de ir para Bruxelas. /EFE