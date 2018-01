Policiais da França são inocentados por mortes de jovens que geraram distúrbios

As mortes de Bouna Traore e Zyed Benna lançaram uma controvérsia sobre o destino de projetos habitacionais isolados no subúrbio do país. Essas áreas são ocupadas pelos mais pobres, muitos deles com raízes africanas. Ao longo de três semanas de distúrbios, milhares de veículos foram incendiados, prédios públicos, queimados e milhares de pessoas acabaram presas. Foi decretado estado de emergência e um toque de recolher foi imposto na época, para lidar com a crise.

Os dois policiais poderiam pegar até 5 anos de prisão, caso tivessem sido condenados por deixar de auxiliar alguém em risco. Logo após o veredicto, uma jovem gritou no tribunal: "A polícia acima da lei, como sempre."

Na noite de 27 de outubro de 2005, Gaillemin, de 41 anos, estava perseguindo três adolescentes e viu o trio entrar na estação de energia, mas não os ajudou a evitar o risco de morte e nem chamou o serviço de emergência. Em vez disso, entrou em contato pela rádio policial: "Se eles entram no lugar, eu não pagaria muito pela pele deles", disse o policial na ocasião. Klein, de 38 anos, um policial inexperiente, estava coordenando as comunicações da rádio da polícia durante a tensa situação e ouviu o comentário.