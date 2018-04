Policiais detêm manifestantes do 'Ocupe Washington'

Os surpresos membros do movimento Ocupe Washington, acampados na Praça McPherson, localizada a três quadras da Casa Branca, gritaram palavras raivosas, mas não ofereceram resistência aos oficiais da guarda do Serviço do Parque Nacional.

O porta-voz da polícia, David Schlosser, disse que quatro pessoas foram presas por desobedecerem a ordem, depois que eles se recusaram a sair do local e a soltar o pé de uma estátua que fica no meio da praça.

Advogados do movimento confirmaram outras três prisões. Os manifestantes haviam inicialmente concordado em retirar uma lona grande, chamada de Tenda dos Sonhos, com a qual eles haviam coberto desde a segunda-feira passada a estátua do general da guerra civil americana James McPherson, que dá nome à praça. As informações são da Dow Jones.