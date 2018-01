Policiais e civis ficam feridos em Belfast Pelo menos 20 policiais ficaram feridos durante um confronto em frente a uma escola católica entre católicos e protestantes, nesta quarta-feira, ao norte de Belfast, na Irlanda do Norte. No tumulto, dezenas de manifestantes católicos também se feriram, dois deles com balas de borracha disparadas pela polícia para tentar dispersar os manifestantes no bairro republicano de Ardoyne. Horas mais tarde, 300 jovens católicos atacaram a polícia com bombas caseiras e pedras. Vários veículos foram incendiados. O comitê do bairro Glenbryn, um pequena porção protestante no meio de uma maioria católica, não permite que crianças católicas atravessem a rua para chegarem a escola. Desde o começo do ano escolar, em agosto passado, a população protestante tem demostrando através de gritos e insultos sua insatisfação com os alunos católicos.