Policiais e manifestantes brigam na chegada de Bush a Berlim Manifestantes jovens e pró-palestinos entraram em choque com a polícia alemã nesta quarta-feira, dia em que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, chegou a Berlim na primeira visita à Alemanha como chefe de Estado, ofuscando uma passeata pacífica rumo ao coração da capital alemã protagonizada por cerca de 20 mil ativistas contrários à guerra. Manifestantes pró-palestinos queimaram bandeiras norte-americanas em uma antiga praça de parada da Prússia. Perto dali, jovens enfrentavam a tropa de choque atirando garrafas e pedras. Os ativistas tentaram interferir, posicionando-se entre a polícia e os manifestantes mais exaltados. Policiais à paisana agiram rápido para isolar os líderes da agitação, detendo algumas pessoas enquanto a maior parte da multidão pacífica, posicionada nos degraus da Catedral de Berlim e dos Museu Altes, assistia à cena. Uma ambulância socorreu pelo menos uma pessoa ferida, mas a polícia não tinha informações detalhadas sobre um número maior de vítimas dos choques. Bush estava pelo menos um quilômetro distante da confusão, reunido com o chanceler alemão Gerhard Schroeder e o prefeito berlinense Klaus Wowereit em um restaurante ao lado do Portão de Brandemburgo, de frente para o famoso bulevar Unter den Linden. Um contingente de 10 mil policiais foi mobilizado para controlar o acesso aos arredores da sede do governo alemão, onde Bush passará a noite, se reunirá com líderes alemães e discursará no Parlamento durante a breve estada. Os manifestantes foram organizados por uma coalizão de grupos pacifistas e antiglobalização que prometiam realizar um protesto tranqüilo para não fugir da mensagem contra a violência. Mas tal intenção foi minada por elementos anticapitalistas e pró-palestinos que foram na direção da polícia à medida que a maior parte do grupo encerrava um dia inteiro de protestos pacíficos contra o que eles interpretam como uma tendência norte-americana de adotar medidas unilaterais no cenário internacional. Com faixas qualificando a guerra contra o terrorismo como uma "cruzada imperialista", as principais manifestações citavam o medo de Washington expandir a campanha militar para o Iraque, assim como a retirada do apoio norte-americano ao Tribunal Penal Internacional e ao Protocolo de Kyoto contra as mudanças climáticas. "Não é um protesto contra os Estados Unidos nem contra seu povo. É contra o governo Bush, que eu vejo como radicalmente unilateral", disse Hrvoje Jurcic, um bibliotecário da Bavária. A mensagem reflete as preocupações em toda a Europa de que os aliados dos EUA sejam empurrados para um conflito mais amplo. Até então, as manifestações eram tranqüilas e os manifestantes se divertiam com a música e o sol. Enquanto marchavam pela Alexanderplatz, os manifestantes ironizaram Bush, que perdeu brevemente a consciência depois de engasgar com um pretzel quando assistia ao Superbowl, a final do campeonato de futebol norte-americano. Faixas dizem: "Pretzels, sim. Bombas, não." A coalizão de organizações pacifistas autodenominou-se "Eixo da Paz" e organizou protestos em outras cidades alemãs. Bush não pareceu incomodado com os protestos. Antes de deixar Washington, ele disse a jornalistas europeus: "Isto é democracia." Schroeder também ressaltou o direito à manifestação, mas pediu aos descontentes que se lembrassem da ajuda norte-americana para a segurança de Berlim Ocidental durante a Guerra Fria e de sua contribuição para a reunificação alemã. Bush terá pela frente uma audiência cética ao apresentar o que os alemãs qualificam como uma ação mais ampla contra o terrorismo quando for discursar nesta quinta-feira no Bundestag - o Parlamento alemão. Tal ceticismo é compartilhado pelo público e pelos parlamentares alemães, que se afastaram de um eventual apoio a ataques norte-americanos contra o Iraque. "As ações militares não se justificam pelo fato de não haver provas concretas de que Saddam Hussein apóia a Al-Qaeda ou abriga terroristas", declarou Peter Struck, líder social-democrata no Bundestag. Os líderes alemães pedem cuidado aos EUA antes de estender as ações militares contra países como o Iraque. Eles definiram ainda a Alemanha como um aliado dos Estados Unidos na tentativa de eliminar grupos acusados de apoiar o terrorismo internacional.