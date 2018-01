Policiais e talebans morreram em incidentes no Afeganistão Três policiais afegãos e 18 supostos insurgentes morreram nos incidentes de violência registrados nas últimas 24 horas no Afeganistão, informaram fontes oficiais. Segundo o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Yousif Estanizai, 14 supostos talebans morreram nesta sexta-feira em uma "operação de limpeza" executada pela Polícia no conflituoso distrito de Garmsir, na província de Helmand, no sul do país. Além disso, outros 13 supostos talebans foram detidos pelas forças policiais durante a operação. Também na sexta-feira, na província nordeste de Kapisa, a Polícia matou outros quatro supostos talibãs, entre eles um "famoso comandante taleban", em uma operação na qual perdeu a vida um agente policial, informou Estanizai. Em um incidente isolado, ocorrido durante a noite de sexta-feira no distrito de Dawlatabad, na província de Balkh (norte do Afeganistão), dois policiais que estavam vigiando um local de interesse arqueológico morreram e um ficou ferido quando vários homens não identificados atiraram contra eles. Segundo informou o porta-voz, os agressores ainda não foram identificados, mas uma investigação foi aberta para capturar os culpados. A violência aumentou no Afeganistão desde o início deste ano, principalmente no sul do país, onde as tropas da Otan substituirão nos próximos dias as forças da coalizão internacional liderada pelos EUA no país.