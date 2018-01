Policiais europeus querem diálogo com manifestantes Depois dos distúrbios registrados na cúpula do G-8 em Gênova, o sindicato europeu dos policiais, com sede em Berlim, solicitou que, em futuras cúpulas internacionais, seja reforçado o diálogo com os grupos de manifestantes antiglobalização pacíficos e criticou o comportamento da polícia italiana. Segundo o presidente do sindicato europeu, Hermann Lutz, "é necessário encontrar soluções junto aos que respeitam os direitos fundamentais". "Nenhuma democracia pode suportar o fato de que delinqüentes autônomos decidam onde a democracia possa ser desenvolvida, talvez, um dia, apenas no topo do Monte Everest", afirmou ele. Ao mesmo tempo, Lutz criticou o comportamento da polícia italiana, que, segundo ele, contribuiu com a escalada da violência em Gênova por ter adotado uma tática "amplamente militar".