Policiais gregos protestam contra austeridade

As autoridades municipais em toda a Grécia suspenderam os serviços públicos por três dias em protesto contra a última rodada de medidas austeridade, que impõem cortes de pessoal no governo local. Os credores do país exigiram os cortes antes de aprovar novas parcelas do empréstimo de resgate no valor de 6,8 bilhões de euros (US$ 8,9 bilhões).

Os sindicatos convocaram uma greve geral na terça-feira contra as medidas que devem ser votadas pelo parlamento nesta semana.

O ministro de Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, deve visitar Atenas na quinta-feira. Fonte: Associated Press.