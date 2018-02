Policiais invadem Ministério do Interior do Iêmen Policiais leais ao ex-presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, invadiram nesta terça-feira o Ministério do Interior do país, levando a confrontos que deixaram dez pessoas mortas e feridas na capital iemenita, de acordo com um oficial que falou sob anonimato. Segundo ele, a invasão começou após a multidão protestar em frente ao ministério. Saleh renunciou no começo deste ano, após mais de 12 meses de protestos e de uma brutal repressão que deixou perto de mil mortos.