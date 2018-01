Policiais israelenses matam palestino em Tel Aviv Um palestino atropelou um soldado e um policial israelense e foi morto a tiros por policiais de Israel em um subúrbio de Tel Aviv nesta segunda-feira, disseram oficiais. O palestino, dirigindo um Subaru, saiu da cidade de Qalqilya e cruzou um posto de controle do Exército de Israel, atropelando e ferindo um soldado. Depois, ele seguiu para o vilarejo judeu de Petah-Tikva, onde bateu contra um Volvo. Quando os dois israelenses que estavam no carro saíram, o palestino aproveitou para roubar e fugir com o veículo. Em Ramat-Gan, subúrbio de Tel Aviv, o palestino atropelou um policial e arrastou-o por alguns metros. Pouco depois, ele foi baleado por policiais. Relatos iniciais indicavam que ele havia trocado tiros e ferido um civil. No entanto, não foi encontrada nenhuma arma junto ao palestino, disse o porta-voz da polícia Gil Kleiman, e as pessoas atingidas não apresentam ferimentos de bala.