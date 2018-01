Policiais lançam gás lacrimogêneo contra estudantes no Timor Policiais do lançaram bombas de gás lacrimogêneo nesta terça-feira em um grupo alunos que protestavam contra a prisão de um de seus colegas, no Timor Leste. Antes disso, os manifestantes jogaram pedras contra os policiais e atearam fogo em duas motocicletas num campo de futebol próximo ao Parlamento. Não há informações sobre vítimas. A polícia não comentou o incidente. Testemunhas disseram que os policiais detiveram pelo menos dois manifestantes. Os estudantes queriam conversar com os parlamentares para reclamar sobre a prisão do colega, suspeito de participar de violência de gangues.