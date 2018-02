Policiais palestinos fazem protesto em Ramallah Centenas de oficiais da polícia tomaram as ruas de Ramallah hoje para apoiar o coronel Jibril Rajoub, destituido por Yasser Arafat. De acordo com vários policiais, Zuhair Manasre, o novo chefe de polícia na Cisjordânia é "um colaborador de Israel". Arafat marcou uma reunião com uma delegação dos manifestantes. Mais cedo na Faixa de Gaza, oficiais de segurança palestinos afirmaram que Subhi Shurab, 44 anos, foi atingido por disparos israelenses quando andava para sua casa em Khan Yunis, ao sul da Cidade de Gaza. Um porta-voz do Exército de Israel afirmou que não tinha conhecimento de disparos na região.