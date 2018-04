Policiais reagem com humor aos 'Anonymous' Policiais da cidade de Boston reagiram com humor a um ataque dos hackers Anonymous ao site da corporação. Os agentes gravaram um vídeo falando sobre como o ataque ao endereço eletrônico complicou suas vidas nas ruas. Em um dos momentos mais divertidos, um policial conta como recebeu a notícia do ataque enquanto comia seus 'donuts'.