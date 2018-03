Policiais receberam alerta sobre brasileiro A promotoria britânica revelou ontem que os policiais envolvidos na morte do brasileiro Jean Charles de Menezes, confundido com um terrorista em 22 de julho de 2005, em Londres, foram alertados naquele dia que enfrentariam um suspeito ''''perigoso''''. A revelação foi feita durante o julgamento da Scotland Yard, que é acusada de cometer erros graves no caso.