Policiais são feridos em choques com protestantes Trinta e três policiais ficaram feridos na noite desta quarta-feira, no norte de Belfast, durante choques com cerca de 600 membros de grupos protestantes, informou nesta quinta-feira a polícia. Os agentes dispararam balas de borracha contra os protestantes, que atacaram as forças de segurança com pedras, garrafas, coquetéis molotov e pelo menos seis bombas de fabricação caseira. Um automóvel e um ônibus foram seqüestrados e incendiados durante a noite de violência no distrito de Ardoyne, onde vivem católicos "nacionalistas" e protestantes "legalistas". Os choques começaram na quarta-feira à tarde quando a polícia tentou impedir que uma marcha de unionistas passasse pela rua católica de Crumlin Road. As tensas relações entre as duas comunidades pioraram nas últimas semanas por causa das violentas manifestações dos legalistas diante da escola primária Holy Cross, um colégio católico para meninas que fica em uma zona protestante.