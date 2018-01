Policiais são mortos em emboscada no Peru Quatro membros da polícia antiterrorista peruana morreram durante um ataque do grupo subversivo Sendero Luminoso, depois de terem ocupado por várias horas um povoado pobre do departamento (Estado) de Junín. O ataque, desfechado na terça-feira e divulgado hoje pela imprensa local, ocorreu em uma zona de vegetação densa, na margem esquerda do rio Ene, e deixou também quatro feridos - entre eles, segundo o jornal El Comercio, o chefe do grupo antiterrorista, coronel Alberto Sarmiento. A coluna guerrilheira havia chegado na véspera ao povoado, no distrito de Pangoa, que é uma comunidade dos índios ashaninkas. Os rebeldes tentaram doutrinar os nativos sobre a "guerra popular" contra o Estado peruano e perante eles lançaram vivas a favor do fundador do Sendero, Abimael Guzmán, que cumpre pena de prisão perpétua. Os terroristas emboscaram a patrulha nos arredores do povoado e, quando um contingente policial veio em socorro dos companheiros, com o apoio de um helicóptero, foi recebido à bala pelos guerrilheiros. Este é o primeiro ataque subversivo desde que Alejandro Toledo asumiu a presidência do Peru, em 28 de julho.