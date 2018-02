Policial branco que matou homem negro nos EUA é preso e acusado de homicídio

WASHINGTON - Um vídeo que mostra um policial branco de North Charleston, na Carolina do Sul, atirando contra um homem negro aparentemente desarmado que estava fugindo, levou as autoridades norte-americanas a apresentarem uma acusação de homicídio contra o agente, em meio a indignação da população por uma série de mortes de negros desarmados causadas pela polícia.

O policial, Michael T. Slager, de 33 anos, foi preso e se condenado poderá pegar de 30 anos a prisão perpétua. O vídeo (veja abaixo) mostra o oficial Slager disparando oito vezes contra Walter Scott Lamer, de 50 anos, que foi atingido cinco vezes.

O prefeito de North Charleston, Keith Summey, anunciou que Slager seria acusado de homicídio em uma coletiva na noite de terça-feira, 7. As autoridades disseram que Lamer foi baleado depois de o policial já ter o atingido com uma arma de choque após uma operação policial no último sábado. A vítima teria sido parada por causa de um defeito na luz de freio de seu carro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Quando você faz algo errado, não importa se você está atrás de um escudo ou é um cidadão comum. Você tem que arcar com as consequências", disse o prefeito.

O advogado de Slager afirmou que o policial se sentiu ameaçado, pois Scott tentou pegar sua arma de choque.

De acordo com o advogado da família da vítima, L. Chris Stewart, Lamer pode ter tentado fugir por falta de pagamento de pensões aos filhos, o que pode levar à prisão na Carolina do Sul até que o valor seja quitado. Ele tinha quatro filhos, estava empregado e não possuía passagem pela polícia.

North Charleston é a terceira maior cidade da Carolina do sul em termos populacionais com cerca de 100 mil habitantes, dos quais 47% são negros e 37% brancos. O Departamento de Polícia da cidade, porém, é composto por 80% de agentes brancos, de acordo com dados do Departamento de Justiça dos EUA compilados em 2007 - os mais recentes disponíveis. / AP e NYT