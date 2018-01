Policial da Costa Rica toma reféns na embaixada do Chile Um policial costa-riquenho designado para fazer a segurança da embaixada do Chile tomou 11 pessoas como reféns dentro do edifício, informam autoridades. ?Sei que um policial destacado para guardar a embaixada fez reféns, mas não tenho outros detalhes?, disse o ministro da Segurança da Costa Rica, Rogelio Ramos, a uma rádio local. As autoridades tentam negociar com o homem, mas não se sabe quais as exigências que apresentou, se é que fez alguma. O chanceler da Costa Rica, Roberto Tovar, disse ter entrado em contato com o embaixador do Chile, Guillermo Yunge, que não se encontrava no prédio na hora do incidente.