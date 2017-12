Policial de Cincinnati é indiciado por homicídio Um policial branco que matou um jovem negro desarmado e causou o início de três dias de protestos devastadores em Cincinnati foi indiciado nesta segunda-feira por dois delitos menores, inclusive homicídio por negligência. Os indiciamentos contra o oficial Stephen Roach foram anunciados exatamente um mês após ele ter assassinado Timothy Thomas, de 19 anos, com um tiro quando o jovem negro fugia por um beco escuro. Ele era procurado devido a um mandado de prisão pendente. Roach também foi acusado de obstruir o trabalho dos oficiais devido às declarações feitas por ele aos investigadores. Se for condenado pelas duas acusações, ele pode ser sentenciado, no máximo, a nove meses na prisão. "Sei que os nervos estão à flor-da-pele após a morte trágica de Timothy Thomas, mas o caso contra o oficial Roach não pode ser decidido com base na emoção", disse o promotor público Michael Allen. "Para aqueles que dizem que as acusações são muito leves e para aqueles que dizem que são muito severas, minha resposta é a mesma: por favor, espere para fazer seu julgamento depois de conhecer todos os fatos." A escolha das acusações gereram críticas imediatas da mãe da vítima, Angela Leisure. "Sinto isso como um tapa na cara", lamenta. "Não me parece que a justiça tenha funcionado. Não é uma acusação severa o bastante em comparação com a gravidade do crime cometido por ele. Ele tirou uma vida. Negligência - isto não me convence." O assassinato do jovem negro gerou os piores episódios de violência racial desde o assassinato, em 1968, de Martin Luther King Junior em Memphis, Tennessee.