Policial de narcóticos é detido com droga na Bolívia A polícia boliviana deteve, ontem, um oficial da divisão antinarcóticos com um carregamento de 113 quilos de cocaína, que seria comercializada na fronteira com o Brasil. As autoridades informaram que o ofical, de 24 anos, foi detido junto com a esposa e mais uma pessoa em Chapare, no centro do país - considerada a maior zona produtora de coca. Segundo o chefe da divisão antinarcóticos, Edgar Pardo, uma operação de rotina permitiu à polícia encontrar o carregamento no porta-malas do veículo.