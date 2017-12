Policial desaparece com ? 250 mil confiscados em Bogotá Um policial da capital colombiana desapareceu nesta quarta-feira, 14, com ? 250 mil (mais de R$ 450 mil) que tinham sido confiscados no aeroporto de Bogotá, informou a imprensa local. O telejornal CM& disse que Andrés Bermúdez Zuleta, da Polícia Metropolitana da cidade, "desapareceu misteriosamente" após a diligência judicial na qual a Promotoria Geral formalizou o confisco do dinheiro. Um investigador da Promotoria pediu a Bermúdez que levasse o dinheiro à Polícia Judicial para a verificação da sua autenticidade. Os euros foram descobertos durante uma revista em bagagens e cargas de exportação no setor internacional do aeroporto. O dinheiro estava embalado numa mala, acrescentou o "CM&", que não informou se alguém foi detido. A bagagem seria embarcada num vôo comercial para La Paz.