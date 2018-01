Policial é confundido com stripper em Israel Um policial israelense escapou por pouco de ser despido por um grupo de mulheres que o confundiu com a atração principal de uma festa de despedida de solteira. O agente foi enviado à casa onde estava sendo realizada a festa após vizinhos reclamarem do barulho. As mulheres que participavam da comemoração haviam encomendado um stripper masculino que deveria fazer o show vestido de policial. Quando o agente de verdade chegou ao local, foi tomado pelo stripper e abordado pelas mulheres, que começaram a apalpá-lo e a tirar suas roupas. O policial disse que uma das convidadas lhe ?tirou a camisa e desamarrou os cadarços dos sapatos?, segundo o jornal Yedioth Ahronoth. ?Ela começou a me acariciar e chamou as amigas para ajudar?, disse o agente. Ele apresentou o seu distintivo policial, mas as mulheres acharam que isso apenas fazia parte do espetáculo. O policial só teria conseguido se livrar do assédio feminino quando seu parceiro chamou reforços. As participantes da festa acabaram levando uma multa. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.