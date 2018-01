Policial e estudante morrem em emboscada no Iraque Homens armados mataram neste domingo um capitão da polícia e um estudante universitário que viajavam de Bakuba para Bagdá, no Iraque. O carro do capitão Haidar Hadi, que havia oferecido carona ao estudante não identificado, foi atacado na região de Haadida, em Bakuba, ao norte da capital. Um sargento que também estava no carro ficou ferido. Em Basora, no sul do país, um morteiro caiu sobre uma casa do distrito de al-Iskan. Uma mulher morreu e cinco homens ficaram feridos. Ainda não se sabe quem disparou o projétil.