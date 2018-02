Policial é morto em campus do MIT

Os disparos aconteceram por volta das 22h30 (horário local) do lado de fora de um prédio do MIT, de acordo com o porta-voz da polícia Dave Procopio. Segundo o escritório da procuradoria do distrito de Middlesex e a polícia, o agente morto, que não foi imediatamente identificado, respondia a um chamado quando foi baleado. Em seguida, ele foi levado para um hospital, onde foi declarado morto por causa dos ferimentos.

A mídia local afirma que uma outra vítima pode ter sido ferida no incidente. Explosões e tiros foram ouvidos no distrito de Watertown ao norte da universidade. "Houve explosões, poderiam ter sido granadas", disse o morador Adam Brown.

O canal NBC-WJAR mostrou imagens de um homem deitado no chão de uma rua na cidade e cercado pela polícia.

O MIT disse em seu site que a polícia estava vasculhando o campus em Cambridge e pediu às pessoas que permanecessem dentro de suas casas até novo aviso. A instituição também pediu que as pessoas ficassem longe do Stata Building, um edifício com escritórios do corpo docente, salas de aula e uma área comum. AS informações são da Dow Jones e da Associated Press.