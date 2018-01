Sequência de ataques a tiros deixa policial e três civis mortos nos EUA

WESTON - Quatro pessoas morreram uma sequência de ataques a tiros na cidade de Rothschild, no norte do Estado de Wisconsin, no final da tarde da quarta-feira 22. Os disparos ocorreram em um banco, em um escritório de advocacia e em um complexo de apartamentos na região, onde oficiais tiveram um confronto com um suspeito por várias horas.

Escolas e hospitais da cidade ficaram interditados. Autoridades afirmaram que já não há mais nenhuma ameaça. "A investigação está em andamento e é complexa, envolvendo três cenas de crime e múltiplas vítimas de tiros nesses locais", afirmou o capitão da polícia, Todd Baeten, à CNN.

Jason Smith, da Divisão de Investigações Criminiais do Departamento de Justiça, afirmou que mais de 100 oficiais estão investigando o caso e informações serão liberadas na quinta, 23. / AP