Policial grego é culpado por morte que causou distúrbios Com um veredicto de quatro votos a favor e três contra, um grupo de juízes e jurados considerou o agente Epaminondas Korkoneas culpado pelo assassinato, intencionalmente, de Alexandros Grigoropoulos, de 15 anos, em 6 de dezembro de 2008, em uma zona de bares e cafés do centro de Atenas popular entre os anarquistas. O crime provocou distúrbios pelo país. Korkoneas pode ser sentenciado à prisão perpétua, ainda hoje. Um segundo policial, Vassilis Saraliotis, foi considerado culpado de cumplicidade no caso.