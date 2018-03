Policial invade festa e mata seis jovens Pelo menos seis pessoas foram mortas ontem pelo policial Tyler Peterson, que entrou armado numa festa em Oconto, no Estado de Winsconsin, e começou atirar indiscriminadamente nos convidados. Logo após o crime, ele foi morto pelas forças de segurança locais. As vítimas tinham entre 17 e 20 anos e uma delas seria namorada do policial.