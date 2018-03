Policial italiano mata a mulher, os filhos e se suicida Um inspetor de polícia da Itália executou a tiros a mulher, as duas crianças pequenas e depois se matou em sua casa, em Gênova, informa a agência de notícias Ansa. Não há informações sobre o que teria levado o policial a cometer os homicídios seguidos de suicídio. As crianças mortas eram uma menina de oito anos e um menino de quatro. Este é o segundo caso do tipo a ocorrer na Itália em duas semanas: em 29 de junho, um imigrante egípcio matou a mãe, os dois filhos da namorada e a si mesmo.