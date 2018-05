Policial morre em ataque no Daguestão

Um policial morreu neste sábado, 4, e dois civis foram feridos no Daguestão, quando o carro em que viajavam foi baleado, informou o Ministério do Interior da república russa vizinha à Chechênia. O ataque aconteceu no começo da manhã, cerca de 40 quilômetros ao sul de Mahatchkala, a capital do Daguestão, disse um porta-voz ministerial à agência de notícias "Interfax". Os dois civis que acompanhavam o policial foram hospitalizados com ferimentos a bala nas pernas.