Policial morre em ataque suicida no Afeganistão Um policial morreu e outras duas pessoas ficaram feridas nesta terça-feira após um suicida detonar seu veículo em uma estrada da província de Herat, a oeste do Afeganistão. O ataque aconteceu por volta das 10 horas (3h30 de Brasília) nas imediações da cidade de Herat, quando as autoridades pararam o veículo no qual o suicida viajava. Quando os agentes se aproximaram do carro, o motorista detonou a carga explosiva que levava, o que causou a morte imediata de um policial, enquanto outro oficial e um civil ficaram feridos. A agressão eleva para 98 o número de ataques suicidas realizados desde janeiro no Afeganistão. O país vive seu ano mais violento desde a invasão das forças lideradas pelos Estados Unidos em 2001. Este ano já foram registradas mais de 3 mil mortes devido à violência no país.