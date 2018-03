Policial morre em explosão de bomba na Colômbia Um policial morreu e 11 pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba no centro da cidade de San José de Isno, 400 quilômetros ao sudoeste de Bogotá, informou um porta-voz do município. Dois dos feridos são policiais e os demais, civis que se encontravam na área no momento da explosão. "A pessoa morta é um sargento da polícia que coordenava a segurança na praça", afirmou o secretário da prefeitura de San José de Isno, no departamento (Estado) de Huila. Nenhum grupo reivindicou o atentado.