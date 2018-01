Policial morre em explosão e três novos corpos são encontrados Um policial iraquiano morreu nesta sexta-feira e outros dois ficaram feridos na explosão de uma bomba em Latifiya (55 quilômetros ao sul de Bagdá), enquanto três corpos foram achados em diferentes partes da capital nas últimas horas, segundo fontes policiais. O capitão de Polícia Heidar Shelal disse à EFE que um agente morreu e dois de seus companheiros ficaram feridos devido à detonação de uma bomba quando a patrulha da qual faziam parte passava pela área. No bairro Cidade Sadr, no leste de Bagdá, dois corpos foram encontrados, enquanto o terceiro foi achado no bairro de Al-Shula, no noroeste da capital, informaram fontes policiais. As fontes afirmaram que todos os corpos têm sinais de tortura e marcas de bala na cabeça. A descoberta de cadáveres em diversas partes do Iraque aumentou nas últimas semanas, depois que se espalhou uma onda de violência sectária no país após um ataque em 22 de fevereiro contra um importante santuário xiita em Samarra.