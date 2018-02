Policial que matou homem negro nos EUA é exonerado

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Slager foi filmado atirando oito vezes nas costas de Walter Scott, um negro de 50 anos. O delegado de polícia local, Eddie Driggers, disse que ficou enojado ao assistir o vídeo, feito por uma testemunha não identificada. O prefeito não respondeu a várias das perguntas sobre o que aconteceu antes dos tiros, argumentando que essa informação fazia parte das investigações. Ele revelou entretanto, que uma outra câmera filmou a interação entre os dois indivíduos antes dos disparos. O conteúdo da gravação ainda não foi analisado. / ASSOCIATED PRESS

NORTH CHARLESTON, EUA - O prefeito de North Charleston, no Estado da Carolina do Sul, anunciou nesta quarta-feira, 8, que despediu o policial branco que matou a tiros um homem negro. Keith Summey, o prefeito da cidade, anunciou a demissão do oficial Michael Slager durante uma coletiva de imprensa repetidamente interrompida por manifestantes que cantavam "sem justiça, sem paz".