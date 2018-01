Polígamo é sentenciado a cinco anos de prisão Um mórmon fudamentalista que tem cinco mulheres e 30 filhos foi sentenciado hoje a cinco anos de prisão, no mais importante processo por poligamia no estado norte-americano de Utah em mais de 50 anos. O advogado de defesa, John Bucher, apelou da sentença. Tom Green, de 53 anos, deverá também pagar uma multa de US$ 78.000 para devolver ao Estado fundos de seguridade social cobrados de modo fraudulento por sua família. O juiz Guy Burningham sentenciou Green a cinco anos de detenção por quatro acusações de bigamia e por não cumprir com suas obrigações de manter a família. As sentenças correm simultaneamente. Os acusadores tomaram conhecimento das crenças religiosas poligâmicas de Green, que ele denomina "mormonismo orginal", depois que ele e sua numerosa família se apresentaram várias vezes em programas na televisão. O mórmon fundamentalista ainda enfrenta outro processo, no qual será julgado por suposta violação de uma menor. Ele se casou em 1986 com Linda Kunz, que tinha 13 anos quando ficou grávida de um filho dele. Atualmente, ela espera o sétimo filho dele. Os pioneiros mórmons introduziram a prática da poligamia em Utah em 1840, mas 50 anos depois a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias renunciou formalmente à prática em troca de receber terras do Estado. A Constituição estadual proscreve o casamento poligâmico. Mas a prática persistiu entre os que se dizem seguidores das escrituras da igreja mórmon original.