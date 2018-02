Política detém mais de 80 manifestantes em Ferguson

A polícia do condado de St. Louis divulgou os registros nesta terça-feira, mostrando que 61 pessoas foram detidas por acusações que vão de roubo a invasão de propriedade. O prefeito de St. Louis, Francis Slay, informou que 21 pessoas foram detidas na cidade.

Manifestantes irritados atearam fogo em prédios e carros de polícia e saquearam o comércio de Ferguson, subúrbio de St. Louis, na noite de segunda-feira, após o anúncio da decisão judicial. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas durante os protestos.

Muitos distritos da região de Ferguson cancelaram aulas nesta terça-feira por temer pela segurança das crianças e das escolas.

A família de Brown disse que estava desapontada com a decisão, mas pediu que as pessoas não recorressem à violência. O presidente Barack Obama, que também pediu calma, afirmou que a decisão do Judiciário deve ser aceita. Fonte: Associated Press.