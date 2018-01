Política do presidente Trump ameaça 1 milhão de imigrantes legais

WASHINGTON - Doze meses depois da posse, Donald Trump ainda não cumpriu a promessa de começar a construção de um muro na fronteira com o México. Mas uma série de medidas adotadas pelo governo ameaça 1 milhão de imigrantes que vivem nos EUA de maneira legal graças a proteções temporárias.

O maior grupo é formado pelos jovens levados aos EUA quando eram crianças. Beneficiários do programa Daca, eles ganharam no governo Barack Obama o direito de moradia e emprego nos EUA.

Em setembro, Trump anunciou que o programa acabará em março, se não for regularizado. A mudança provocou incerteza sobre o futuro de 690 mil jovens, sendo cerca de 6 mil brasileiros, que serão forçados a deixar os EUA ou a permanecer de maneira ilegal.

Cerca de 330 mil afetados por políticas de Trump são salvadorenhos, haitianos, nicaraguenses e sudaneses que haviam sido favorecidos por proteção temporária concedida depois de desastres naturais ou por conflitos armados em seus países de origem. Trump extinguiu os benefícios e ordenou que eles deixem os EUA entre o fim de 2018 e meados de 2019.

Sarah Pierce, do Migration Policy Institute, disse que a medida de maior impacto do governo Trump foi o decreto que estabeleceu novas prioridades para a ação de agentes de imigração, que passaram a incluir virtualmente todos os que estão de maneira clandestina no país e não apenas quem cometeu crimes.

Nos últimos meses, aumentaram as batidas e detenções em locais de trabalho e passaram a ocorrer prisões de imigrantes que vão a tribunais por problemas não relacionados à sua situação e são apreendidos na saída. O resultado foi o aumento das deportações dos detidos longe da fronteira. No ano fiscal de 2017, encerrado em setembro, o grupo representou 36% das remoções – 81,6 mil de um total de 226,1 mil. No ano anterior, foram 65,3 mil dos 240 mil.

O primeiro ano de Trump também viu um aumento de 30% da expulsão de brasileiros. O número passou de 1.095 para 1.413 na comparação com o ano fiscal de 2016 (que terminou em setembro daquele ano). As estatísticas não indicam se as remoções ocorreram na fronteira ou no interior do país.

De acordo com dados da Assessoria de Imprensa do Ministério das Relações Exteriores, o Brasil ficou em sétimo lugar no ranking dos países com o maior número de deportações. O primeiro colocado foi o México, mas as expulsões caíram de 149,8 mil para 128,8 mil.

Pierce observou que o cumprimento de muitas das promessas de Trump em relação à imigração depende do Poder Legislativo, que resiste a autorizar os gastos bilionários necessários à construção do muro. "A promessa de rever o sistema de imigração também enfrenta dificuldades. A última reforma migratória dos EUA foi aprovada em 1990."